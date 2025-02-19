Калининград, 19 февраля, 2025, 15:06 — ИА Регнум. На заводе «Автотор» в Калининградской области осенью начнут выпускать автомобили компании «Рэкс Моторс», дистрибьютора южнокорейской марки KGM (бывшая SsangYong). Об этом 19 февраля сообщил генеральный директор «Рэкс Моторс» Виталий Осипов на пресс-конференции.

Laurent Sanson/Zuma/TASS

Сейчас KGM выводит на российский рынок четыре модели: кроссоверы Tivoli, Korando и Torres и рамный внедорожник Rexton. Первые три модели начнут продавать в марте, потому что на них уже получено одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Внедорожник планируют выставить на продажу осенью, на него будет действовать пятилетняя гарантия.

В компании считают, что самой популярной моделью станет Torres. По прогнозам, на нее придется около 60% спроса, а второй по популярности станет Rexton с долей 25%.

Ранее, 14 февраля, агентство Yonhap написало, что южнокорейский автопроизводитель Hyundai рассматривает возможность возобновления своей деятельности в России и возвращения под контроль своего завода в Санкт-Петербурге. Однако в пресс-службе компании воздержались от официальных комментариев по этому вопросу. Также в материале говорится, что для южнокорейских автопроизводителей будет сложно восстановить свои позиции на российском рынке, поскольку их нишу уже заняли китайские бренды.

11 февраля бывший глава «АвтоВАЗа» Бу Андерссон высказал мнение, что автомобильные бренды из Европы, США, Южной Кореи и Японии не потеряли интереса к авторынку России и вернутся в РФ. Он добавил, что те бренды, которые будут отсутствовать слишком долго, могут потерять свои позиции, причем не только на российском, но и на мировом рынке.

Как передавало ИА Регнум, в январе в ходе рабочей поездки в Самарскую область президент России Владимир Путин посетил «АвтоВАЗ». Главе государства показали предсерийный автомобиль «Лада Искра», производство которого начнется в апреле.

В ходе общения с работниками «АвтоВАЗа» президент напомнил, что многие предрекали заводу крах, но этого не произошло. Напротив, растет и производительность труда, и количество выпускаемых автомобилей, отметил глава государства.