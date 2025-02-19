Москва, 19 февраля, 2025, 18:20 — ИА Регнум. Полиция пресекла организованную гражданином Украины преступную деятельность по похищению средств через установленные криптоматы в «Москве-Сити». Об этом 19 февраля заявил заместитель главы МВД России Андрей Храпов на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Гражданин Украины организовал и поставил сеть криптоматов на территории делового центра «Москва-Сити», молодые люди со всей страны ехали туда, закачивали в эти криптоматы деньги. Как они предполагали, они куда-то переводятся, но на самом деле они все попадали на счета к этому парню, который уже там сам куда-то их распределял», — заявил Храпов.

Также замглавы МВД добавил, что распознанная цепочка позволила задержать восемь мошенников, они привлечены к уголовной ответственности.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 19 февраля, на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что многие банки занижали реальный уровень мошенничества, не отправляя в базу данных обращения пострадавших клиентов. По ее словам, объяснялось это тем, что якобы перевод человек делал сам, пусть и под чужим влиянием. Набиуллина уточнила, что ЦБ пришло применять надзорные меры и наказывать банки. Помимо этого регулятор уточнил юридическое понятие мошеннических действий: не просто операция без согласия, а без добровольного согласия.

Кроме того, Набиуллина также отметила, что за последние полгода 40–50% хищений средств со счетов россиян происходят с помощью вирусов, крадущих личные данные. При этом мошенники стали чаще выводить похищенные наличные через курьеров из-за роста стоимости дропперских карт, которые сейчас варьируются на «черном рынке» с 10–15 тыс. до 70 тыс. рублей.

Полпред правительства России в Совете Федерации Вадим Живулин 12 февраля проинформировал, что в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект о противодействии финансовому мошенничеству.

В январе президент России Владимир Путин поручил разработать способы борьбы с мошенничеством, касающимся использования банковских реквизитов третьих лиц. Предложения необходимо представить до 15 июля.