Вашингтон, 19 февраля, 2025, 14:29 — ИА Регнум. Вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей в декабре 2032 года выросла до 3,1%. Об этом 19 февраля сообщил исследовательский центр Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Hubble ESA

«Вероятность столкновения с Землей составляет 3,1% или 1 к 32», — говорится на сайте центра.

Согласно последним данным, астероид движется со скоростью 13,26 км/с. Его диаметр составляет около 55 м, а предполагаемая масса — 220 тыс. тонн.

Как передавало ИА Регнум, астероид 2024 YR4 обнаружили в декабре прошлого года астрономы обсерватории ATLAS в Чили. Изначально NASA оценивало вероятность столкновения Земли с этим космическим телом в пределах 1%, 7 февраля 2025 года оно сообщило, что показатель вырос до 2,3%.

Группа охотников за астероидами из Аризонского университета и NASA, созданная для выявления потенциально опасных космических тел, также допустила, что 2024 YR4 может врезаться в Луну. В этом случае на Землю может упасть некоторое количество обломков, но они не будут представлять серьезной угрозы.