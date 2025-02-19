Москва, 19 февраля, 2025, 14:11 — ИА Регнум. Трехлетнего ребенка бросили одного в заваленной хламом московской квартире на Боровском шоссе. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Жители заметили, что дверь одной из квартир была открыта. За ней раздавался детский плач. В одной из комнат среди разбросанных предметов и вещей без присмотра находился мальчик 2022 года рождения. Как отмечается, ранее его 36-летняя мать уже привлекалась к ответственности за ненадлежащие выполнение родительских обязанностей.

«Ее местонахождение устанавливается. Малыш передан сотрудникам специализированного учреждения и сейчас уже в безопасности», — указано в Telegram-канале ведомства.

В Солнцевской межрайонной прокуратуре держат на контроле установление обстоятельств произошедшего и привлечение матери к ответственности. Также прокуроры будут отслеживать жизнеустройство ребенка.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября в аэропорту Антальи во время прохождения паспортного контроля задержали 18-летнюю россиянку России Екатерину Б., которая в туалете для инвалидов родила девочку и бросила её в унитаз. Новорождённую обнаружила уборщица, девочку спасли. Её мать на допросе заявила, что не знала о собственной беременности.

Источник, близкий к этой семье, рассказал в беседе с ИА Регнум, что родители Екатерины очень хотели внуков. Их знакомая заявила, что узнала о случившемся из новостей. Она добавила, что до сих пор не может поверить в случившееся.

В результате малышке оформили российское гражданство. Дипломаты тогда уведомили турецкие власти о намерении забрать младенца на его родину. В конце декабря стало известно, что суд постановил передать ребенка опекуну.