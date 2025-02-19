Москва, 19 февраля, 2025, 14:11 — ИА Регнум. МВД России прекратило розыск предпринимателя и IT-специалиста Александра Винника, который недавно был освобождён из американской тюрьмы. Об этом 19 февраля сообщили в правоохранительных органах.

«В настоящее время розыск Винника прекращён», — приводит слова источника ТАСС.

Он добавил, что это связано с отсутствием претензий правоохранителей к нему. В базе МВД при соответствующем запросе Винник также отсутствует.

В России Винник разыскивался по обвинению в мошенничестве в крупном размере.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля в аэропорту Внуково приземлился самолёт, доставивший Винника. Надпись на борту свидетельствовала о принадлежности борта к американскому правительству. Россиянина встречали несколько человек.

После прибытия на родину Винник поблагодарил за своё освобождение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также всех причастных. Позднее он сообщил, что уже находится дома с семьёй. По словам россиянина, его доставили на родину американским спецбортом через Польшу.

Освобождение Винника состоялось после передачи Вашингтону гражданина США Марка Фогеля, осуждённого в России на 14 лет по статье о контрабанде наркотиков. Винника американские власти обвиняли в отмывании денег через основанную им криптовалютную биржу BTC-e.

Мать Винника Вера Петровна рассказала ИА Регнум, что за восемь лет заточения у её сына появились серьёзные проблемы со здоровьем, однако американские тюремные врачи не оказывали ему необходимой помощи. В тюрьме россиянина плохо кормили, а часть срока он провел в одиночной камере, не имея возможности общаться с другими заключёнными.