Энергодар, Запорожская область, 19 февраля, 2025, 14:23 — ИА Регнум. Эксплуатация Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) возобновится, как только это позволит военно-политическая обстановка. Об этом 19 февраля заявил гендиректор корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

Dmitry Grigoriev/Global Look Press

«Росатом» готовит большую программу перезапуска Запорожской АЭС, ее могут утвердить в течение полутора месяцев, возобновить же работу ЗАЭС получится, как только это позволит военно-политическая обстановка», — рассказал он в беседе с телеканалом «Россия 24».

Глава компании также отметил, что из-за постоянных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) энергетической инфраструктуры Энергодара не получится провести ротацию экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Он добавил, что российская сторона будет добиваться «совершенно безопасных» условий.

«Уже сорваны две ротации, сорваны они из-за необдуманных действий ВСУ, я бы сказал, из-за провокационных действий. Совершенно очевидно, что движение экспертов МАГАТЭ Киев пытается использовать для решения политических и тактических задач. Это не может быть допущено», — отметил Лихачёв.

Тем не менее после планируемого перезапуска ЗАЭС начнет снабжать электроэнергией новые регионы России, возможно, часть энергии пойдет в Крым, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 7 февраля глава «Росатома» предупредил о росте рисков атак на Запорожскую АЭС со стороны ВСУ. Так, 5 февраля ВСУ запустили восемь ударных дронов, которые были сбиты российскими силами ПВО, а в течение 27 ноября украинские военные восемь раза атаковали Запорожскую АЭС и Энергодар — шесть раз с помощью дронов и еще два раза из ствольной артиллерии. Пострадавших и разрушений также удалось избежать.

Кроме того, 12 февраля губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что украинские формирования атаковали с помощью БПЛА автомобильную стоянку города Энергодара и территорию, приближённую к ЗАЭС. По его словам, расстояние до первого реактора составило не более 300 м.

В сентябре 2024 года глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что атаки на АЭС нельзя оправдать. Он добавил, что ситуация на российских атомных объектах по-прежнему крайне напряженная и сложная.