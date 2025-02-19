Омск, 19 февраля, 2025, 14:01 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в госизмене жителя Омска, пытавшегося выехать на Украину. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.

«Установлено, что для вступления в ряды вооруженных украинских формирований молодой человек направлял анкеты в адрес запрещенных в РФ террористических организаций и был задержан при попытке выезда на территорию Украины в зону ведения боевых действий против Вооруженных сил РФ», — сообщили в ведомстве.

В ходе следствия выяснилось, что 20-летний омич поддерживал контакты с представителями спецслужб Украины. Он снабжал Киев информацией военного характера.

Против россиянина возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Расследуя дело, специалисты установили, что житель Омска перевел криптовалюту одной из украинских террористических организаций.

Как сообщало ИА Регнум, в середине февраля сотрудники ФСБ задержали жителя Комсомольска-на-Амуре, передававшего в Киев сведения об оборонном предприятии Хабаровского края. Украинская военная разведка планировала использовать полученные от россиянина сведения против безопасности России и российской армии. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о госизмене. Мужчине грозит срок до 20 лет и штрафом до 500 тыс. рублей.