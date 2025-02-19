Москва, 19 февраля, 2025, 13:54 — ИА Регнум. Украинские формирования за сутки потеряли в приграничных районах Курской области более 510 бойцов и танк. Об этом 19 февраля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Отмечается, что военные группировки войск «Север» Вооружённых сил России в ходе наступления нанесли удары по ряду бригад украинской армии у Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Казачьей Локни, Колмакова, Лебедевки, Локни, Малой Локни, Махновки, Никольского, Рубанщины и Суджи, а также отразили две контратаки противника.

В Минобороны уточнили, что российские авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и техника противника возле Агронома, Бондаревки, Дмитрюкова, Замостья, Куриловки, Мартыновки, Мелового, Николаевки, Олешни, Старой Сорочини и Черкасского Поречного в курском приграничье, а также у Басовки, Беловод, Боромли, Веселовки, Журавки и Ободов в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 510 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, четыре бронетранспортера, 22 боевые бронированные машины, 57 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки, в том числе Panzerhaubitze 2000 производства Германии», — проинформировали в ведомстве.

Украинские войска также потеряли за это время четыре артиллерийских орудия, четыре миномета, пусковую установку и транспортно-заряжающую машину реактивной системы залпового огня «Ольха», две станции радиоэлектронной борьбы, инженерную машину разграждения, а также три пункта управления дронами, склад боеприпасов и склад материальных средств. Один боец украинских войск сдался в плен, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 февраля военные российской группировки войск «Север» рассказали, что при освобождении села Свердликово в курском приграничье российские военные взяли в плен много бойцов украинских формирований. Уточнялось, что из-за стремительного освобождения населённого пункта украинские бойцы не успели уйти с занимаемых позиций.

Ранее в этот же день стало известно, что российские военные в ходе освобождения Свердликово взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск. Отмечалось, что во время проведения этой военной операции часть украинских бойцов была уничтожена, а другая — взята в плен.