Екатеринбург, 19 февраля, 2025, 13:51 — ИА Регнум. Главной задачей в борьбе со злоумышленниками, похищающими средства граждан, является предотвращение роста кредитного мошенничества. Об этом 19 февраля заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Сейчас главная задача, чтобы кредитное мошенничество перестало расти», — отметила она на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге.

Набиуллина сообщила, что масштабы кредитного мошенничества продолжают расти. По её словам, за последний год так было похищено 40% от всех украденных у граждан средств.

Как ранее передавало ИА Регнум, Набиуллина заявила, что многие банки занижали реальный уровень мошенничества, не отправляя в базу данных обращения пострадавших клиентов. Она отметила, что сейчас банки стали более полно направлять данные о мошенничестве в 85% случаев. По её словам, такой показатель лучше, чем год назад, но необходимо индивидуально улучшать работу отстающих банков.

Кроме того, Набиуллина сообщила, что за последние полгода 40–50% хищений средств со счетов россиян происходят с помощью вирусов, крадущих личные данные. При этом мошенники стали чаще выводить похищенные наличные через курьеров из-за роста стоимости дропперских карт, которые сейчас варьируются на «чёрном рынке» с 10–15 тыс. до 70 тыс. рублей.