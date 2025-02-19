Москва, 19 февраля, 2025, 14:18 — ИА Регнум. Волонтеры «Молодежки Народного фронта» продолжают принимать активное участие в спасении птиц, пострадавших от разлива мазута на побережье Чёрного моря. Об этом 19 февраля сообщила пресс-служба организации.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Добровольцы со всей страны на протяжении нескольких месяцев помогают устранять последствия разлива нефтепродуктов на черноморском побережье. Особое внимание уделяют спасению птиц. В этом процессе принимают участие и члены «Молодежки Народного фронта». Каждый день они преодолевают десятикилометровые маршруты по скалистым и песчаным пляжам, чтобы найти пернатых, пострадавших от загрязнения нефтепродуктами.

Волонтеры рассказывают о том, как происходит спасение пострадавших птиц.

«Осматриваем прибрежную линию на наличие пострадавших птиц. Они бывают в разном состоянии: иногда птица просто лежит и ждет помощи волонтеров. Мы ее забираем и экстренно доставляем в центр реабилитации, где ей оказывают необходимую помощь. Даже птицы с незначительным загрязнением мазутом нуждаются в спасении, так как попытки самостоятельно очиститься приводят к дальнейшей интоксикации. Поэтому мы ловим всех птиц, покрытых мазутом», — пояснил участник «Молодежки Народного фронта» из Уфы Дмитрий Латыпов.

Он добавил, что добровольцам иногда приходится забираться на скалы или заходить в море, чтобы достать птиц, нуждающихся в помощи.

Дмитрий Латыпов работает в районе Анапы с января. Сначала он помогал очищать пляжи от мазута, а позже начал спасать пернатых. По словам волонтера, ситуация на побережье Чёрного моря постепенно становится лучше, но работы предстоит много.

К спасению птиц также присоединились участники Международных клубов дружбы из России и из-за рубежа. Добровольцы вошли в объединенный штаб #МЫВМЕСТЕ. Свою помощь предложили члены клубов Краснодарского края, Удмуртской Республики и города Севастополя.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. Инцидент привел к разливу нефтепродуктов. Экипаж судов удалось эвакуировать, однако один человек погиб. По факту происшествия были возбуждены уголовные дела.

По поручению президента России Владимира Путина был создан федеральный оперативный штаб для координации работ по ликвидации последствий аварии. К мероприятиям привлекали более 32,5 тысячи волонтеров, представителей молодежных движений и граждан из 20 регионов страны. На помощь пришли в том числе участники акции «Мы вместе», члены «Движения первых», «Молодой Гвардии Единой России» и «Народного фронта».

Российский лидер поблагодарил добровольцев за их вклад в ликвидацию последствий аварии. Он выразил надежду, что должностные лица проявят такую же ответственность в минимизации ущерба от происшествия.