Екатеринбург, 19 февраля, 2025, 13:57 — ИА Регнум. Участники финансового процесса часто не хотят предоставлять для ознакомления данные на системной основе. Об этом 19 февраля заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время форума «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

При этом она ответила, что ЦБ уже удалось сделать достаточно много для того, чтобы автоматизировать обмен данных.

«Нам нужно включить в такой обмен данными, кстати, маркетплейсы. Мы видим, что участники рынка часто не хотят системно делиться данными, потому что данные для многих из них — их бизнес-модель, их конкурентное преимущество», — пояснила глава ЦБ России.

Набиуллина подчеркнула, что в данной ситуации может помочь только государство, наладив системный обмен данными между участниками рынка.

Ранее на форуме глава ЦБ рассказала, что многие банки занижали реальный уровень мошенничества, не отправляя в базу данных обращения пострадавших клиентов. По ее словам, объяснялось это тем, что якобы перевод человек делал сам, пусть и под чужим влиянием. Набиуллина уточнила, что ЦБ пришло применять надзорные меры и наказывать банки. Помимо этого регулятор уточнил юридическое понятие мошеннических действий: не просто операция без согласия, а без добровольного согласия.

17 февраля стало известно, что Центробанк обновит основания для блокировки банковских счетов. В главу об управлении рисками добавят факторы, которые указывают на риск-профиль клиента. В них входят статус иноагента или оказание клиентами банков услуг в интернете через сайты из реестра запрещенных.