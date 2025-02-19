Донецк, 19 февраля, 2025, 13:39 — ИА Регнум. Вооружённые силы России взяли под контроль все высоты в районе города Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 19 февраля заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Большие успехи у нас в районе Часова Яра на юге. (…) В сумме мы фактически заняли все высоты вокруг Часова Яра», — рассказал он в эфире «Соловьев Live».

Кимаковский добавил, что армия России также взяла в полукольцо расположенный по соседству с городом населённый пункт Ступочки, что позволяет ей получить оперативно-тактическое преимущество на этом участке линии боевого соприкосновения.

Как сообщало ИА Регнум, глава ДНР Денис Пушилин 17 февраля заявил, что командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытается осуществить переброску подкреплений в город Часов Яр в ДНР. По его словам, противник также планировал построить какие-то укрепления на следующей за городом линии своей обороны.

Глава ДНР 9 февраля рассказал, что российские военные постепенно перерезают всю логистику противника по трассе Димитров — Константиновка — Часов Яр. Пушилин добавил, что инициатива на этом участке линии боевого соприкосновения полностью принадлежит армии России.