Москва, 19 февраля, 2025, 13:31 — ИА Регнум. Госсекретарь США Марко Рубио на переговорах с Россией отметил, что расхождения в интересах государств не должны приводить к «сваливанию в конфронтацию». Об этом 19 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.

Global Look Press

«Там, где они (национальные интересы. — Прим. ред.) расходятся — это говорит госсекретарь США — ответственные державы, включая, конечно, Россию и Соединённые Штаты, обязаны не допустить, чтобы эти расхождения сваливались в конфронтацию, тем более в конфронтацию, которая пагубна для многих остальных стран мира», — рассказал Лавров.

Министр добавил, что российская сторона надеется на то, что условия для переговоров с США по безопасности и стратегической стабильности будут созданы. Он отметил, что движение к нормализации отношений на всех направлениях начинается, по крайней мере, тогда, когда есть декларированная готовность это движение начать.

Кроме того, Лавров указал, что национальные интересы России и США никогда не совпадут полностью, но там, где они совпадают, надо делать всё, чтобы извлечь из этого максимум взаимной выгоды.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля состоялись переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде. Лавров после встречи подчеркнул, что разговор был очень полезным, стороны начали слушать и слышать друг друга, а также договорились создавать условия по мере урегулирования ситуации на Украине, чтобы сотрудничество России и США возобновилось в полном объёме.

В свою очередь Рубио отметил, что завершение украинского конфликта откроет двум странам путь к сотрудничеству в экономике и геополитике. Он подчеркнул, что Россия является незаменимым участником запуска мирного процесса. По его словам, антироссийские санкции стали следствием украинского кризиса, и задача США — положить этому конец.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 19 февраля заявила, что переговоры РФ и США в Эр-Рияде стали началом восстановления диалога между двумя странами и началом решения созданных предыдущей американской администрацией проблем.

Политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин 18 февраля заявил ИА Регнум, что переговоры России и США — это прорыв по сравнению с тем подходом, который демонстрировала предыдущая американская администрация. Он добавил, что при этом встреча в Эр-Рияде носила переходный характер.