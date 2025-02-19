Севастополь, 19 февраля, 2025, 13:58 — ИА Регнум. Севастополец оказался недоволен новой прической жены и сломал руку парикмахерше, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Об этом 19 февраля сообщили в Telegram-канале управления МВД России по региону.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По версии полиции, 31-летний мужчина, будучи пьяным, не разделил восторга жены касательно ее новой прически. Подозреваемый выяснил адрес стилиста и направился к ней. Добравшись до парикмахера мужчина устроил скандал, а потом и вовсе скрутил руку женщины. Подчеркивается, что в результате противоправных действий пострадавшая получила несколько переломов. Отмечается, что злоумышленник уже задержан, ему грозит до трех лет лишения свободны.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 12 февраля 2024 года, женщина, недовольная стрижкой её дочери, напала на парикмахера и ударила ее утяжелителем в одном из салонов красоты в Перми. У потерпевшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей волосистой части головы и невроз.

Мировой судья вынес постановление о привлечении недовольной клиентки к административной ответственности. Ей назначили штраф в размере 5 тыс. рублей. Кроме того, Индустриальный районный суд Перми в порядке заочного судопроизводства взыскал с нее компенсацию морального вреда — ещё 30 тыс. рублей. Женщину также обязали компенсировать парикмахеру судебные расходы и траты на медикаменты — примерно 4,4 тыс. рублей.