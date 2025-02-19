* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 19 февраля, 2025, 13:38 — ИА Регнум. Движение «Зов народа» 19 февраля обратилось в Генпрокуратуру РФ и СК России с просьбой проверить солиста группы «Би-2» Егора Бортника (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), известного как Лёва, на причастность к финансированию Вооружённых сил Украины (ВСУ).

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Общественники приложили к обращению видео, в котором Бортник заявил, что каждый месяц перечисляет киевскому режиму по €5 тыс. По его оценке, в общей сложности он перевел на Украину более €100 тыс.

«Пока наши ребята героически сражаются за Родину, этот «деятель культуры» мечтает их уничтожить! <…> Финансирование терроризма должно быть наказано!» — говорится на странице общественной организации в соцсети «ВКонтакте».

Как передавало ИА Регнум, видео с Бортником 19 февраля опубликовали пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров). Он в том числе заявил, что купил бы для ВСУ партию реактивных снарядов для американских систем залпового огня HIMARS, если бы у него были такие большие деньги.

В январе Бортник поглумился над бойцами спецоперации. Он опубликовал в соцсети созданную нейросетью картинку, на которой изображен раненый военнослужащий с протезом на костылях. Многие пользователи раскритиковали музыканта за такой жест.

В апреле 2024 года Бортник уже признавался в помощи Украине. При этом он отказался отвечать на вопрос, покупал ли он дроны для ВСУ.