Москва, 19 февраля, 2025, 14:03 — ИА Регнум. России и США необходимо «разгрести» наследие администрации бывшего американского президента Джо Байдена. Об этом 19 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Aaron Schwartz — Pool via CNP/Global Look Press Джо Байден

«Пока нужно «разгрести» наследие администрации предыдущего президента США Джо Байдена — он делал всё, чтобы разрушить даже первые признаки фундамента долгосрочного партнерства Москвы и Вашингтона», — заявил он в ходе правительственного часа в Государственной думе.

По словам главы МИД РФ, состоявшиеся 18 февраля переговоры показали движение к нормализации отношений между Россией и США во всех сферах: как в вопросе кризиса на Украине, так и в наращивании партнерства на экономическом и геополитическом направлениях.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля в Саудовской Аравии прошли переговоры между представителями России и США, продолжавшиеся в течение 4,5 часа. Во время встречи стороны пришли к выводу, что втягивание Украины в НАТО было крупнейшей ошибкой администрации Байдена.

Позднее в этот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что предыдущая администрация США не вела никаких переговоров и дискуссий по завершению украинского конфликта. По её словам, действующий американский президент, напротив, предпринимает «значительные шаги» в этом вопросе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 19 февраля заявила, что переговоры представителей России и США в Эр-Рияде стали началом не только восстановления диалога между двумя странами, но и началом решения проблем, созданных предыдущей американской администрацией. По словам дипломата, главное в этой ситуации то, что контакт между Россией и США состоялся и обе стороны считают его позитивным.

Президент России Владимир Путин 12 февраля в телефонном разговоре с Трампом отметил, что для успешного урегулирования украинского конфликта необходимо устранить его первопричины. Ранее российский лидер неоднократно указывал на то, что переговоры по теме конфликта на Украине должны учитывать существующие территориальные реалии, а их итогом должен стать долгосрочный мир, а не временное перемирие.