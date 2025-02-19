Москва, 19 февраля, 2025, 13:47 — ИА Регнум. Представители России на переговорах в Эр-Рияде разъяснили делегации США позицию о необходимости остановить попытки киевского режима истребить все, что связано с русским миром. Об этом 19 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Речь идет <…> о необходимости самым жестким образом пресечь действия киевского режима по истреблению всего, что связано с Россией, с русской культурой и русским миром — и языка, средств массовой информации, истребление канонической Украинской православной церкви», — сказал глава МИД на правительственном часе в Госдуме.

По его словам, в ходе обсуждений американским представителям указали на важность устранить угрозы безопасности России, долгие годы создававшиеся путем втягивания Украины в НАТО.

Лавров подчеркнул, что российская сторона делала акцент на безальтернативности искоренения первопричин украинского кризиса. Министр иностранных дел отметил, что президент России Владимир Путин также особо выделил этот момент в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом.

Как сообщало ИА Регнум, в 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. К началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников, в том числе Александру Пушкину и Александру Суворову, а также изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц. Также Киевский городской совет запретил публичное исполнение песен и чтение книг на русском языке.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ещё в августе 2021 года заявил, что все жители Донбасса, которые считают себя русскими, должны уехать в Россию. Он посоветовал населению сделать это ради своих детей и внуков.

Путин позднее отметил, что украинские власти вместе со своими западными кураторами пытаются уничтожить всё русское, но у такой политики нет будущего. Донбасс, Херсонская и Запорожская области, пока находились под контролем Киева, никогда не покидали пространство русской культуры.