Москва, 19 февраля, 2025, 14:12 — ИА Регнум. Власти Молдавии и Европейский союз создавали жесткие препятствия обеспечению Приднестровья электроэнергией с участием России. Об этом 19 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.

Он отметил, что Москву беспокоит ситуация с электроснабжением Приднестровья.

«Препятствия чинились очень жесткие со стороны Кишинева, да и Евросоюза. Они очень не хотели, чтобы Приднестровье обеспечивалось электроэнергией по схеме, которая предполагает непосредственное участие РФ», — заявил Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, в Приднестровье действует режим чрезвычайного положения, введенный в связи с критической нехваткой в регионе газа и электричества.

«Газпром» 1 января приостановила транзит газа в Молдавию из-за накопленных Кишиневом долгов. Ранее Молдавия получала газ через территорию Украины, отказавшейся продлевать контракт с РФ на транзит голубого топлива.

Находящаяся в Приднестровье Молдавская ГРЭС с нового года перешла на уголь и прекратила поставки электроэнергии в Молдавию, так как «Молдовогаз» перестал поставлять топливо.

Станция вырабатывает электроэнергию только для бытовых потребителей и предприятий жизнеобеспечения Приднестровья. В республике электричество отключают каждый день, в домах почти нет газа.

ЕС выделил Приднестровью €20 млн на восстановление подачи тепла и электроэнергии, рассчитанные на 10-дневный срок. Молдавские власти потребовали от Тирасполя выполнить условия в области прав человека, на которых Брюссель согласен выделить новую помощь.

Глава Приднестровья Вадим Красносельский 18 января заявил, что Молдавия из антигуманных политических соображений не пропускает российский газ в регион. Спустя месяц, 14 февраля, он сообщил о начале поставок газа, закупленного при поддержке России. Он подчеркну, что поставка стала возможной благодаря кредитной поддержке Москвы.