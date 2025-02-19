Москва, 19 февраля, 2025, 13:28 — ИА Регнум. Премьера клипа «Мы русские — с нами Бог» хора «Русский формат», приуроченного ко Дню защитника Отечества, состоялась 19 февраля. Об этом сообщила куратор проекта для поддержки участников и ветеранов спецоперации «КиберЛюди», депутат Госдумы Мария Василькова.

Кадр из видео

По ее словам, события февраля 2022 года способствовали изменению культурного ландшафта страны, а патриотическая тематика значительно усилилась в искусстве, литературе и массовой культуре. Василькова отметила, что подобная тенденция послужила катализатором укрепления национального культурного ДНК.

«Мужской хор «Русский Формат», являясь участниками спецоперации, стали не только свидетелями перерождения русского народа, через мобилизацию общества и создание волонтерских групп во всех городах и селах нашей необъятной Родины, но и прямыми участниками объединения русских людей со всего мира. Инструментом единения стала вера, гуманитарная помощь и искусство», — отметила депутат.

Василькова рассказала, что артисты стали писать объединяющие людей песни под впечатлением от вида разрушенных городов и горя мирных жителей. Ко Дню защитника Отечества хор специально подготовил новое произведение «Мы русские — с нами Бог». В клипе снялись военнослужащие казачьей бригады «Терек» и сами артисты.

«Прожившим большую жизнь на СВО парням есть что показать и рассказать тем, кто, трудясь в тылу, также любит Россию и работает на благо своих семей и нашей большой страны! Как и в годы Великой Отечественной войны, песни помогают выстоять и победить, поднимают дух не только бойцов, но всего народа, его патриотизм», — сказала парламентарий.

Куратор сотрудничающего с хором проекта уверена, что песни формируют историческую память и помогают укрепить нравственную защиту Русского мира и традиционных ценностей страны.

Хор «Русский формат» регулярно выступает в зоне СВО, а его лидер Серафим Дубанов является протодиаконом РПЦ, проводящим церковные службы и обряды для военных.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Президент предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы. Он также отметил подвиги и героизм участников специальной военной операции.

Глава государства отметил, что значимость Победы в Великой Отечественной войне для всей России колоссальна. Защита Отечества и служение Отечеству во все времена были и остаются для граждан России священным делом, подчеркнул он.

18 февраля в Екатеринбурге состоялась презентация новой книги председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ней идёт речь о правовой трансформации страны и всего мира накануне войны и после ее начала. Книга охватывает три этапа истории: предвоенную мобилизацию, непосредственно период Великой Отечественной войны и послевоенный период восстановления и развития страны.