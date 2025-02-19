Москва, 19 февраля, 2025, 13:44 — ИА Регнум. Россию беспокоит необузданный рост неонацистских настроений на Украине, в Прибалтике, ряде европейских стран и Канаде. Об этом 19 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Global Look Press

«Беспокоит необузданный рост таких проявлений на территориях, подконтрольных киевскому режиму, прибалтийских и в целом ряде других стран Евросоюза, в Канаде, где осела многомиллионная диаспора гитлеровских коллаборационистов», — подчеркнул министр иностранных дел на правительственном часе в Госдуме.

Он отметил, что Россия намерена уделять внимание объединению международных усилий по противодействию неонацизму, русофобии, другим формам расовой и религиозной нетерпимости. Лавров добавил, что эту позицию с РФ разделяет подавляющая часть мирового сообщества.

Как передавало ИА Регнум, 19 января ВС России ликвидировали под Курахово бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Геббельс. Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал фото нашивки с соответствующим именем и уточнил, что этот боец ранее выступал в эфире.

Йозеф Геббельс был одним из ближайших соратников и последователей Адольфа Гитлера, в годы Второй мировой войны он занимался пропагандой фашистской идеологии, в том числе призывал к истреблению евреев.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что сочувствия к нацистам в стране нет и никогда не будет. Он также отмечал, что новейшие украинские неонацисты напоминают собственных идеологических предков, сотрудничавших с Гитлером в годы Великой Отечественной войны.