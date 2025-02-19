Москва, 19 февраля, 2025, 13:17 — ИА Регнум. На телеканале ТНТ состоялась премьера нового сезона комедийного сериала «Патриот». Авторы проекта рассказали о сюжете сериала, а также про съемочный процесс в кинопарке «Москино».

Владимир Астапкович/РИА Новости

Главный герой народного хита «Патриот» — Саня Кучин, который возвращается после армии в родной городок. Он ставит перед собой цель дисциплинировать всех местных алкоголиков и хулиганов, используя армейские методы. Вскоре герой понимает, что сможет помочь людям и защитить Родину, только продолжив службу, и поступает в академию ФСБ.

Съёмки проходили в уличных декорациях «Глухая деревня» в кинопарке «Москино». Площадка представляет собой несколько деревенских улиц, частный дом и лужайку. Специально для съёмок в кинопарк доставили несколько аутентичных домов из подмосковных деревень, чтобы передать подлинную обстановку русской глубинки.

«Все сезоны «Патриота» мы делаем одной командой, потому что это классный проект, никто не хочет из него уходить и расставаться с героями», — сказал режиссер проекта Николай Бурлак изданию «Вечерняя Москва».

Он добавил, что проводить съёмки на территории кинопарка «Москино» — это «особенный опыт». «В кинопарке столько возможностей для натурных съёмок самых разных проектов — современных и исторических. Тут максимально комфортно работать. Это нельзя описать словами — это нужно увидеть», — отметил режиссер.

В четвертом сезоне Саня Кучин готовится к написанию диплома в академии ФСБ, но никак не может определиться с темой. Он просится вернуться на родину, чтобы проведать родных и привести в порядок голову. За время визита в родной город Саня понимает, что близким вновь нужна его помощь. Герой остается решать их проблемы.