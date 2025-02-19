Севастополь, 19 февраля, 2025, 13:18 — ИА Регнум. Силовики задержали севастопольца, которого подозревают в публичных призывах к убийству русских в мессенджере Telegram. Об этом 19 февраля сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

ФСБ РФ/РИА Новости

«УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, который подозревается в осуществлении публичных призывов к убийству русских», — сказано в заявлении.

По данным ФСБ, мужчина создал профиль под псевдонимом Saint Paul и публиковал материалы, в которых призывал к экстремистским действиям.

Специалисты провели анализ контента и заключили, что с точки зрения лингвистической квалификации материалы призывают к насильственным действиям в отношении русских людей.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В конце декабря в Краснодаре задержали уроженку Киевской области, которая оскорбляла в соцсетях патриотичных россиян. Женщина ходила по городу и фотографировала символику в поддержку спецоперации у граждан. Затем публиковала кадры в своем блоге с насмешками и оскорблениями в адрес тех, кто поддерживает проведение спецоперации.

В мае Генпрокуратуру попросили проверить экс-басиста группы «Король и Шут» Александра Балунова на экстремизм и финансирование ВСУ. На его действия обратила внимание руководитель «Волонтерской роты «Боевого братства» в Екатеринбурге Екатерина Ипатова. По ее словам, музыкант в Сети оскорбляет российских граждан, президента и военных, распространяет ложную информацию. 18 декабря против него было заведено административное дело о дискредитации армии.