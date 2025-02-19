Москва, 19 февраля, 2025, 13:07 — ИА Регнум. Газпромбанк подвел итоги работы розничного бизнеса за 2024 год. Количество активных розничных клиентов банка выросло на 23%, до 5,7 млн человек. Это рекордный рост за всю историю розничного бизнеса Газпромбанка.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«За последний год Газпромбанк проделал колоссальную работу по улучшению банковских продуктов и сервисов. Сегодня у нас почти 6 млн активных розничных клиентов — практически втрое выше показателя, который был в самом начале развития нашей розницы, и это наша гордость», — заявил заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Попович.

По его словам, в ближайший год банк планирует держать фокус на росте транзакционной клиентской базы, развивать сберегательные и инвестиционные продукты, цифровые сервисы, расширять работу с премиальным сегментом, а также малым и средним бизнесом.

Общий портфель средств физических лиц вырос на почти 60%, до 2,4 трлн рублей. При этом портфель вкладов и накопительных счетов розничных клиентов продемонстрировал рекорд, увеличившись более чем в полтора раза — до 2,1 трлн рублей. В прошлом году клиенты в основном выбирали вклады — объем портфеля увеличился практически вдвое и составил 1,52 трлн рублей, а портфель накопительных счетов вырос на 37%, до 580 млрд рублей. За три года общий портфель средств физических лиц вырос более чем в 2,5 раза, а портфель вкладов — почти в четыре раза.

Высоких результатов банк достиг и на рынке дебетовых карт, увеличив объем выдач карт на треть, до 2,7 млн штук. Что касается кредитования, объем выдач кредитов, обеспеченных транспортным средством или недвижимостью, вырос на 86%, до 17,2 млрд рублей. Количество премиальных клиентов Газпромбанка увеличилось на 38%, а число пользователей цифровых сервисов банка и его партнеров выросло почти в два раза до 7 млн человек. Среди сервисов банка и его партнеров — подписка «Газпром Бонус», платежный сервис Gazprom Pay, мобильный оператор «ГПБ Мобайл», GorodPay.

В свою очередь мобильный оператор «ГПБ Мобайл» продолжал расширять географию присутствия: стать его абонентом можно уже в 55 регионах России. В этом году оператор запустил многоуровневую систему безопасности «Цифровой иммунитет», которая защищает клиентов от спама и мошеннических атак, открыл собственный контактный центр для повышения уровня сервиса. Общая выручка «ГПБ Мобайл» увеличилась в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом.