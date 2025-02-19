* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 19 февраля, 2025, 13:00 — ИА Регнум. Солист группы «Би-2» Егор Бортник (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), известный как Лёва, заявил, что купил бы для Вооружённых сил Украины (ВСУ) партию реактивных снарядов для систем залпового огня HIMARS, если бы у него были «большие деньги».

ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк

«Если б у меня были деньги большие, я бы купил партию HIMARS», — заявил он во время разговора с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), опубликованного в их Telegram-канале.

Пранкеры вели разговор с Бортником от имени уехавшего журналиста-иноагента. В ходе диалога тот признался, что помогает киевскому режиму, отправляя ежемесячно по 5 тыс. евро.

«Я купил две скорые помощи, один автобус большой. И вообще просто практически каждый месяц я плачу 5 тыс. евро. У нас есть фонд, с которым я работаю. Я не помню, сколько я уже вложил денег во всю эту историю», — сообщил он.

При этом он признался, что в общей сложности уже отправил ВСУ около 100 тыс. евро.

Как передавало ИА Регнум, 23 января Бортник поглумился над российскими бойцами, опубликовав пост с созданной нейросетью картинкой, на которой был изображён раненый военный с протезом на костылях. Пользователи негативно отреагировали на эту публикацию и начали писать гневные комментарии.

В мае 2023 года Бортник осудил проведение специальной военной операции и заявил, что больше не вернётся в Россию. Он прошёлся и по обычным россиянам, назвав их «убийцами», и заявил, что они «перечеркнули все свои достижения», а Россия «вызывает омерзение и брезгливость». Также выяснилось, что музыканты «Би-2» направляют часть гонораров на помощь Украине.

В апреле 2024 года Бортник вновь признался, что помогает Украине вести боевые действия. При этом на вопрос, передаёт ли он ВСУ дроны, музыкант отвечать не захотел.

В январе 2024 года участников группы «Би-2» задержали в Пхукете за проведение концерта без специального разрешения. Музыкантов продержали в течение ночи в отделении полиции, после чего избрали меру пресечения и назначили каждому штраф по 3 тыс. батов ($84). Затем музыкантов передали иммиграционной полиции и вскоре депортировали в Израиль. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что её не удивило нарушение закона музыкантами, так как они спонсируют терроризм.

После инцидента концерты «Би-2» за рубежом начали отменять. Не состоялись выступления в Дубае и Турции. Группа отменила продажу сувенирной продукции на фоне скандального задержания в Таиланде.