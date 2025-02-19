Москва, 19 февраля, 2025, 13:03 — ИА Регнум. В нескольких городах России почтили память советского полководца времен Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза генерала армии Ивана Черняховского. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».

РИА Новости Иван Черняховский

Торжественную акцию провели на Новодевичьем кладбище в Москве. Впервые в ней участвовала Академия Следственного комитета имени Сухарева, теперь это будет для нее традицией. С курсантами пообщалась внучка полководца Анастасия Черняховская.

«У нас практически нет семьи в нашей стране, которая бы не потеряла своих родных в этой страшной войне, Отечественной войне, когда люди защищали свое отечество. И очень важно помнить о том, какими были наши предки, какими были наши деды, прадеды, уже для вас — это, наверное, прадеды. Пока мы помним, они живут в нас», — отметила она.

В Калининградской области в память о генерале прошел митинг в Черняховске. Председатель совета ветеранов Черняховска Евгений Голотин, выступая, указал на то, что в нацистской армии не было полководцев такого масштаба и такого молодого возраста.

«Поэтому Черняховский стал символом выдающегося полководца и превосходства советской военной школы над немецкой», — подчеркнул Голотин.

В Воронежском центре военно-патриотического воспитания прошла встреча, посвященная Черняховскому. На нее пришли ученики школы, которая носит имя генерала. Мероприятия провели 18 февраля, в годовщину гибели полководца.

Черняховский погиб в 1945 году в возрасте 37 лет. Генерал получил смертельное ранение при попадании шального снаряда в его автомобиль. Это произошло на окраине города Мельзак, который теперь находится на территории Польши. Черняховский участвовал в битве на Курской дуге, в освобождении Воронежа, в наступлениях в Прибалтике, Белоруссии и на Украине, неоднократно бывал на передовой, рискуя жизнью.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля волонтёры Победы провели памятные мероприятия, приуроченные к победе в Сталинградской битве. Они навестили ветеранов, участвовавших в том сражении, а также возложили цветы к мемориальным комплексам и провели исторические квесты.

16 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Он распорядился сформировать оргкомитет и дирекцию для организации мероприятий, посвященных главной теме 2025 года, и утвердить план их проведения.