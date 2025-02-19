Курск, 19 февраля, 2025, 13:05 — ИА Регнум. В ходе освобождения Вооружёнными силами России села Свердликово в приграничье Курской области много бойцов украинских формирований попали в плен. Об этом 19 февраля сообщили военные российской группировки войск «Север».

Станислав Красильников/РИА Новости

По их словам, населённый пункт удалось освободить очень стремительно, из-за чего украинские бойцы не успели уйти с занимаемых позиций.

«Те, кто не сдался, захвачен в плен российскими бойцами. Пленных много», — привело слова российских военных «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, группировка войск «Север» армии России освободила Свердликово 17 февраля. В тот день российскими военными на этом направлении также были нанесены удары по ряду бригад противника в районах Гончаровки, Гуево, Замостья, Заолешенки, Казачьей Локни, Колмаковки, Куриловки, Лебедевки, Локни, Никольского, Рубанщины и Южного.

Позднее, 19 февраля, в Минобороны сообщили, что российские военные в ходе освобождения Свердликово взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск. Отмечалось, что во время проведения этой военной операции часть украинских бойцов была уничтожена, а другая — взята в плен.