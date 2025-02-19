Сочи, Краснодарский край, 19 февраля, 2025, 12:43 — ИА Регнум. Технологический хаб AVA Tech открылся в Сочи. Он поможет развитию российских компаний, в том числе — поспособствует их выходу на международные рынки.

AVA Group В Сочи открылся технологический хаб AVA Tech

В церемонии открытия приняли участие акционер AVA Group Умар Кремлёв, основатель группы Ваган Арутюнян, председатель наблюдательного совета AVA Tech Инал Ардзинба, генеральный директор Ассоциации быстрорастущих технологических компаний — «национальных чемпионов» Александр Лиханов, общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова, вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов, а также представители высокотехнологичных бизнесов из пула AVA Tech и дружественных компаний.

«Технологический хаб AVA Tech в Сочи — уникальная площадка, которая придаст большой импульс развитию высокотеха как внутри России, так и на международной арене», — сказал Умар Кремлёв. Он подчеркнул, что за информационными технологиями — будущее, и пожелал команде компании и ее партнерам успехов в реализации всех поставленных задач.

Ваган Арутюнян отметил, что к моменту открытия хаба AVA Tech уже успел оценить несколько десятков проектов. «Уже через полгода мы с членами наблюдательного совета сможем оценить предварительные результаты нашей совместной деятельности. Мы нацелены на динамичную работу и хотим продемонстрировать эффективность в самые сжатые временные сроки», — заявил Арутюнян.

Председатель наблюдательного совета AVA Tech, российский и абхазский государственный деятель Инал Ардзинба уверен, что технохаб будет важным инструментом поддержки перспективных компаний. Он также отметил потенциал, который создается хабом для соседней Абхазии. «Моя родина Абхазия — совсем недалеко, и мы рассчитываем также привлекать молодых ученых оттуда. В Сочи нами будут организовываться международные конференции, совещания и встречи», — подчеркнул он.

Вице-спикер Государственной Думы России Борис Чернышов предложил организовать серию совместных заседаний профильных комитетов Госдумы для выработки совместных предложений, касающихся дальнейшего развития высокотехнологичной отрасли. «Депутатский корпус не может работать в отрыве от лидеров рынка, в основе AVA Tech заложен патриотизм и стремление быть полезными государству, именно поэтому у нас довольно большое пространство для сотрудничества», — подчеркнул он.