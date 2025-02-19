Брюссель, 19 февраля, 2025, 12:40 — ИА Регнум. Постоянные представители стран Европейского союза согласовали очередной, 16-й пакет санкций против России. Об этом 19 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Уточняется, что в число новых ограничений вошли запрет на импорт российского алюминия и на продажу игровых консолей.

В обновлённый санкционный список также добавили 48 физических и 35 юридических лиц, которые якобы помогают России в украинском конфликте.

Как сообщало ИА Регнум, еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис 18 февраля заявил, что ЕС не намерен отменять антироссийские санкции, если такое решение будет принято США. Он добавил, что сообществу нужно взять вопросы собственной безопасности в свои руки.

Главы МИД «Группы семи» (G7) заявили, что их страны будут принимать решения о введении новых санкций против РФ исходя из её готовности участвовать в переговорах по мирному урегулированию украинского конфликта. Ранее представители G7 пообещали продолжить санкционное давление на Россию.

Госсекретарь США Марко Рубио 18 февраля по итогам переговоров с представителями РФ в Эр-Рияде заявил, что в какой-то момент ЕС должен будет сесть за стол переговоров по урегулированию украинского конфликта, так как вводил антироссийские санкции.

Президент Владимир Путин в мае 2024 года отмечал, что многочисленные антироссийские санкции Запада принесли обратный результат и российская экономика растёт. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 16 февраля, что западные санкционные меры могут не оказать существенного влияния на проведение переговоров между РФ и США.