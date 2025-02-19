Москва, 19 февраля, 2025, 12:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин планирует посетить Китай в конце августа — сентябре. Об этом 19 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.

Global Look Press

Глава МИД РФ отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин приурочил свой очередной визит в Москву к торжественным мероприятиям в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

«А президент Путин посетит Китай в привязке к 80-й годовщине победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны в конце августа-начале сентября», — заявил Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января состоялись переговоры Путин и Си Цзиньпин по видеосвязи. Президент России пригласил лидера КНР в Москву на парад Победы 9 мая. Си Цзиньпин в свою очередь пригласил Путина в Китай на мероприятия, приуроченные к 80-летию победы над Японией и окончанию Второй мировой войны. Они пройдут в Пекине 3 сентября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 февраля заявил, что Путин готовится принять участие в мероприятиях в Пекине, посвященных 80-летию победы над Японией.