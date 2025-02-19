Санкт-Петербург, 19 февраля, 2025, 12:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в среду, 19 февраля, в Санкт-Петербурге примет участие в мемориальных мероприятиях по случаю 25-летней годовщины смерти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.

Алексей Дружинин/РИА Новости

«Сегодня Путин будет вспоминать Собчака в связи с годовщиной, примет соответствующие мемориальные мероприятия», — заявил Песков.

Ранее, 7 ноября, в рамках пленарного заседания клуба «Валдай» Путин вспоминал опыт работы переводчиком в 1993 году во время встречи бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля и Анатолия Собчака. По словам президента, ситуация его удивила, поскольку в те времена ещё сильно ощущались штампы Холодной войны, а Коль вдруг заговорил о будущем Европы, но только с Россией.

Анатолий Собчак был первым мэром Санкт-Петербурга, он занимал эту должность с 1991 по 1996 годы. Также он являлся членом Президентского консультативного совета при Михаиле Горбачеве и Борисе Ельцине. Кроме того, Собчак участвовал в подготовке Конституции РФ. Первым заместителем мэра Санкт-Петербурга, председателем городского комитета по внешним связям в эти годы был будущий президент России Путин.