Берлин, 19 февраля, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц после завершения переговоров России и США в Эр-Рияде призвал Евросоюз также внести вклад в обеспечение мирного процесса. Об этом сообщило издание Tagesschau.

Global Look Press

«Очевидно, что Европейский союз, как и США, должен внести свой вклад в обеспечение мира, если его получится достигнуть», — говорится в материале, опубликованном 18 февраля.

При этом Шольц добавил, что считает необходимым, чтобы решения по урегулированию конфликта на Украине не принимали за спиной Киева.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры между делегациями России и США. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал встречу очень полезной и отметил, что стороны не только слушали, но и слышали друг друга. Все участники согласились с тем, что нужно стремиться к объединению усилий стран в геополитических сферах и не провоцировать конфликт.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала переговоры в Эр-Рияде первым, но монументальным шагом к миру на Украине. Она добавила, что администрация США будет поддерживать контакты с киевским режимом и Европой, чтобы понимать позицию всех сторон.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что члены российской делегации на переговорах с американскими коллегами выглядели победителями. Она призвала сосредоточить силы на военной помощи Украине, чтобы Киев мог занять более сильную позицию в вероятных переговорах с Москвой.