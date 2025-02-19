Москва, 19 февраля, 2025, 12:35 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы продлил арест четырем лицам, обвиняемым в совершении теракта в концертном зале «Крокус сити холл». Об этом 19 февраля заявили в пресс-службе.

«Ходатайство органов предварительного расследования в отношении Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни (физические лица, внесённые в РФ в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о продлении их срока содержания под стражей до 24 марта удовлетворить», — рассказали в суде.

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