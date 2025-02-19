Москва, 19 февраля, 2025, 12:18 — ИА Регнум. Российские военные нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Вооружённых сил Украины (ВСУ), объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса. Об этом 19 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины», — отметил он.

Генерал добавил, что российские военные поразили цеха сборки беспилотников, места их хранения и запуска, а также пункты временной дислокации иностранных наёмников, скопления живой силы и техники ВСУ в 148 районах.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля российские военные нанесли удары по объектам аэродромной и энергетической инфраструктуры Украины. Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия также поразили места хранения и запуска дронов ВСУ.

18 февраля ВС России освободили село Ямполовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад» составили свыше 205 военных, два бронетранспортёра М113 производства США, восемь автомобилей.