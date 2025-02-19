Киев, 19 февраля, 2025, 12:20 — ИА Регнум. Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог прибыл в Киев с визитом. Об этом в среду, 19 февраля сообщило украинское издание «Страна. ua».

Global Look Press

Отмечается, что в украинской столице Келлог намерен провести встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, украинским министром обороны Рустемом Умеровым и главнокомандующим Вооружённых сил Украины Александром Сырским.

«У меня состоится замечательный разговор с <…> Зеленским. Мы будем слушать. Мы готовы предоставить необходимое», — заявил он.

Спецпосланник США отметил, что в Вашингтоне понимают необходимость гарантий безопасности для киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, которые продолжались в течение 4,5 часа. Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что в ходе диалога стороны договорились, что втягивание Украины в НАТО стало крупнейшей ошибкой администрации экс-президента Джо Байдена. По его словам, делегация РФ в числе прочего объяснила американской стороне, что присутствие миротворцев из стран НАТО на территории Украины неприемлемо.

Зеленский позднее отменил свой визит в Саудовскую Аравию, сославшись на российско-американские переговоры в Эр-Рияде. Он также заявил, что Киев не согласится на требования России и США, если те выдвинут украинской стороне ультиматум.

Трамп вечером 18 февраля отметил, что разочарован недовольством Киева по поводу состоявшихся в Саудовской Аравии переговоров. Он также поддержал необходимость проведения выборов президента на Украине.