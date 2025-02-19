Москва, 19 февраля, 2025, 12:14 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины. Об этом 19 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

Также силы ПВО уничтожили пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, две американские управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Были сбиты 123 украинских беспилотника самолетного типа.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, поразив формирования двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах поселений Боровая, Загоруйковка и Двуречная Харьковской области, а также Серебрянского лесничества. Потери ВСУ на данном направлении составили до 200 военных. ВС России уничтожили украинский склад боеприпасов.

Военные Южной группировки войск также заняли более выгодные рубежи и позиции. В их зоне ответственности украинская армия потеряла до 185 человек, танк, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Как сообщало ИА Регнум, в начале января российская авиация сбила украинский истребитель Су-27. Спустя несколько дней был сбит истребитель МиГ-29 ВС Украины.

3 февраля истребители ВКС РФ сбили Су-27 Воздушных сил Украины. Позднее в этот же день 831-я бригада тактической авиации украинских формирований сообщила о гибели лётчика-истребителя Ивана Болотова в воздушном бою. При этом место и обстоятельства гибели пилота не уточнялись.