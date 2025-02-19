Москва, 19 февраля, 2025, 12:20 — ИА Регнум. Многие банки занижали реальный уровень мошенничества, не отправляя в базу данных обращения пострадавших клиентов. Об этом 19 февраля заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Global Look Press

По ее словам, объяснялось это тем, что якобы перевод человек делала сам, пусть и под чужим влиянием.

«И нам пришлось здесь применять и надзорные меры, некоторые банки пришлось наказывать, и мы также уточнили юридическое понятие мошеннических действий: не просто операция без согласия, а без добровольного согласия», — пояснила она на форуме «Кибербезопасность в финансах».

Набиуллина отметила, что банки стали более полно направлять данные о мошенничестве в 85% случаев. Такой показатель лучше, чем год назад, но необходимо индивидуально улучшать работу отстающих банков, подчеркнула глава ЦБ РФ.

Как сообщало ИА Регнум, на форуме Набиуллина также отметила, что за последние полгода 40–50% хищений средств со счетов россиян происходят с помощью вирусов, крадущих личные данные. При этом мошенники стали чаще выводить похищенные наличные через курьеров из-за роста стоимости дропперских карт, которые сейчас варьируются на «черном рынке» с 10–15 тыс. до 70 тыс. рублей.

17 февраля Центробанк составил портрет классической жертвы мошенников. Отмечается, что в 2024 году чаще всего на уловки кибермошенников попадались женщины в возрасте от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и средним образованием, живущие в городе.