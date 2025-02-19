Брюссель, 19 февраля, 2025, 12:10 — ИА Регнум. Время обсуждать работу сил по поддержанию мира на Украине ещё не пришло, поэтому нужно укреплять позиции киевского режима на поле боя. Об этом 19 февраля заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

Global Look Press

«Если мы говорим о силах по поддержанию мира, тогда мы попадаем в ловушку России… Сначала нам нужно оказать давление на [президента РФ Владимира] Путина», — отметила она в интервью изданию Euractiv.

На вопрос о функционировании возможных сил по поддержанию мира на Украине Каллас ответила, что ещё не наступил момент, чтобы это обсуждать.

По её словам, ЕС нужно сосредоточиться на поддержке Украины, поскольку «чем сильнее она на поле боя, тем сильнее за столом переговоров».

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля Каллас заявила, что не собирается обсуждать, сокращение военной помощи Украине. По её словам, вооружение киевского режима должно стать приоритетом для ЕС.

12 февраля МИД Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании, Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия потребовали, чтобы Европа участвовала в переговорах по Украине. Они также назвали своей целью, чтобы Киев мог вести диалог с «позиции силы».

17 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Европе нечего делать за столом переговоров по украинскому конфликту. Он отметил, что страны Запада поощряют и накачивают оружием нацистский режим для того, чтобы убивать своих собственных граждан, в расчёте на то, что смогут «отсидеться под ядерным зонтиком».