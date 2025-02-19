Варшава, 19 февраля, 2025, 13:09 — ИА Регнум. Россия занимает всё более авторитетное место на международной арене, поэтому властям Польши необходимо наладить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным по примеру премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Такое мнение 19 февраля выразило издание Myśl Роlska.

Global Look Press

В статье уточняется, что негативное отношение Польши к России только указывает на бессилие польских элит перед тем, что Россия всё сильнее укрепляет свое положение в мире. Свидетельством такого положения дел стали контакты Москвы и Вашингтона.

Автор отметил, что поведение польских властей можно назвать истеричным и нерациональным.

«Наша истерическая риторика, или даже позиция, послужит удобным аргументом любому, кто захочет дезавуировать позицию Польши как иррациональную русофобию», — уточнили в статье.

Издание призвало Польшу наладить собственные каналы связи с Россией.

«Необходимо как можно скорее донести до властей, что, не поддерживая контакты с Россией в нынешних обстоятельствах, мы изолируем не только Россию, но и себя», — сказано в статье.

Авторы материала назвали Орбана примером качественного выстраивания отношений с Россией.

«Мы должны быть готовы въехать в колеи, уже выбитые Виктором Орбаном», — заключил автор.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры между Россией и США, продолжавшиеся в течение 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.

После этого еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз не собирается отменять санкционные меры против России, если это сделают США, и примет 16-й пакет рестрикций. 19 февраля Reuters написало, что документ подписали. Уточняется, что в число новых ограничений вошли запрет на импорт российского алюминия и на продажу игровых консолей.

Орбан же в свою очередь всегда выступал за отмену антироссийских санкций. Он говорил, что они вредят только Европе. Он уточнил, что его страна потеряла в течение трех лет примерно 19 млрд евро. При этом 14 февраля он отметил, что Россия после урегулирования украинского конфликта полностью восстановится в системе мировой экономики.

Между тем премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что если Орбан заблокирует очередные санкции против России, то его будут ждать ответные меры. Он обвинил венгерского политика в том, что тот выбрал российскую сторону.

В конце декабря он также говорил о том, что Варшава в рамках программы «Восточный щит» начала строить линию оборонительных укреплений на границе с Россией. Протяженность границы Польши с Калининградской областью составляет около 200 км. Программа «Восточный щит» предусматривает рытье 800 км рвов, создание минных полей и установку противотанковых ежей. Также планируется организовать систему видеонаблюдения.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал планы властей Польши по строительству дороги к Калининградской области для обеспечения возможности оперативной переброски войск абсурдными. Он добавил, что власти страны больны русофобией.