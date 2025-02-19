Будапешт, 19 февраля, 2025, 12:48 — ИА Регнум. В проекте 16-го пакета антироссийских санкций Евросоюза для Венгрии сделают исключение в области использования нефти и нефтепродуктов из РФ. Об этом 19 февраля заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Global Look Press

«Мы добились того, чтобы 16-й пакет санкций позволил использовать Венгрии российские нефтепродукты, импортируемые компанией MOL после производства на НПЗ Slovnaft в Братиславе. Это значительно повысит энергетическую безопасность Венгрии», — сообщил глава МИД телеканалу М1.

Он отметил, что стране также удалось добиться вывода из-под санкций инструментов, нужных для поддержания работы нефтепровода «Дружба». Сийярто добавил, что благодаря действиям Венгрии санкции ЕС не коснулись 27 российских физических лиц и организаций, в частности патриарха Кирилла.

«Они хотели снова ввести санкции против патриарха Кирилла, но мы предотвратили это, потому что, если мы внесем церковных лидеров в санкционный список, мы лишим сами церкви возможности ходатайствовать о мире», — подчеркнул политик.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что идет работа над 16-м пакетом санкций. Он добавил, что даже если США решат отменить санкционное давление против РФ, то ЕС этого делать не будет. В тот же день спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан уточнил, что в новый пакет ограничений собираются включить 50 категорий товаров — 60% импортных и экспортных товаров, всего около 7,5 тыс. продуктов.

Днем ранее министры иностранных дел стран — членов «Большой семёрки» (G7) объявили, что группа примет решения о введении новых антироссийских санкций, исходя из готовности Москвы принять участие в мирных переговорах по Украине.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что Россия смогла адаптироваться к иностранным санкциям, а также нарастила импортозамещение и отечественное производство. Президент Владимир Путин также неоднократно указывал, что страна развивается и её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а любой шантаж и попытки западных стран помешать развитию российского государства не увенчаются успехом.