Брюссель, 19 февраля, 2025, 12:06 — ИА Регнум. На фоне состоявшихся в Эр-Рияде российско-американских переговоров Россия выглядит как победительница. Об этом 19 февраля заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Global Look Press

«Если вы посмотрите на снимки из Саудовской Аравии, россияне — победители. Их позиция: «сейчас все приходят к нам и предлагают нам то, что мы хотим», — рассказала она в интервью изданию Euractiv.

Каллас также призвала Запад «оказать давление» на президента РФ Владимира Путина ради «достижения мира», и добавила, что пока обсуждать вопрос об отправке миротворческих сил на Украину еще рано.

Глава евродипломатии также призвала сосредоточиться на военной поддержке Украины, так как это якобы может дать Киеву более сильную позицию в возможных переговорах.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры между представителями России и США, которые продолжались в течение 4,5 часа. В ходе встречи стороны пришли к выводу, что втягивание Украины в НАТО было крупнейшей ошибкой администрации экс-президента США Джо Байдена.

Позднее в этот же день министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал правильным решение не звать ЕС на переговоры России и США. Он также назвал прекрасной новость о состоявшихся переговорах.

Президент США Дональд Трамп вечером 18 февраля охарактеризовал как «очень хорошие» состоявшиеся в Саудовской Аравии российско-американские переговоры. По словам главы Белого дома, его уверенность в достижимости соглашения по урегулированию на Украине теперь значительно укрепилась.

Ранее пресс-служба МИД РФ сообщила, что делегация России в ходе переговоров с представителями США в Саудовской Аравии указала на важность устранения первопричин конфликта на Украине и создания условий для долгосрочного мира. Отмечалось, что стороны на встрече подтвердили настрой на урегулирование украинского кризиса.