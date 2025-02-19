Челябинск, 19 февраля, 2025, 11:50 — ИА Регнум. Силовики 19 февраля задержали сына бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщил представитель правоохранительных органов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Он [Александр Дубровский] задержан», — процитировал представителя правоохранительных органов ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, Борис Дубровский нходился на посту губернатора Челябинской области с 15 января 2014 года по март 2019 года.

ФАС в 2018 году обвинила его в участии в картельном сговоре по дорожным контрактам. В 2019 году он подал в отставку, после чего уехал из России. В июле 2023 года Бориса и Александра Дубровских был признан банкротами.

Федеральная служба безопасности 19 февраля сообщила о задержании в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере») министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева.