Сызрань, Самарская область, 19 февраля, 2025, 12:02 — ИА Регнум. Последствия ночной атаки украинского беспилотника на Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) ликвидированы. Об этом 19 февраля заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Ситуация на Сызранском НПЗ — на контроле. Последствия атаки ликвидированы», — заявил глава региона.

Он также добавил, что пострадавших или крупных повреждений нет и попросил граждан сохранять бдительность и спокойствие.

Ранее в ночь на 19 февраля украинский БПЛА атаковал территорию предприятия. Губернатор сообщал о работе оперативных и экстренных служб.

Как ранее передавало ИА Регнум, ночью над территорией России были ликвидированы девять БПЛА. Российские силы ПВО сбили три БПЛА — над территорией Брянской области, по одному — над территорией Республики Татарстан и Тульской областью, а также четыре — над акваторией Чёрного моря.

В это же время в аэропортах Казани, Нижнекамска, Ижевска, Кирова и Ульяновска были введены временные ограничения на приём и выпуск авиарейсов. Представители Росавиации отметили, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.