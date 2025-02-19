Владикавказ, 19 февраля, 2025, 11:59 — ИА Регнум. Двое туристов пропали в ущелье Танадон Северной Осетии после схода лавины. Об этом 19 февраля сообщило главное управление МЧС по региону.

«В ущелье Танадон двое туристов перестали выходить на связь. На поиски выдвинулись семь спасателей Северо-Осетинского ПСО МЧС России. По словам заявителя, в данном районе сошла лавина», — говорится в сообщении, распространенном в Telegrram-канале ведомства.

Последняя лавина в этом районе сходила в конце 1980-х годов.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 8 октября два российских альпиниста погибли при восхождении на гору Казбек в Грузии. По предварительной версии, альпинисты погибли при падении с высоты из-за обрыва троса. Их тела доставили вниз на вертолёте.

В тот же день, 8 октября, на горе Дхаулагири в Непале нашли погибшими пятерых российских альпинистов, которые два дня назад отправились на вершину и пропали. Группа под руководством Александра Душейко утром 6 октября вышла из лагеря, а через несколько часов перестала выходить на связь. Предположительно, находившиеся в связке альпинисты сорвались с высоты 7600 метров и разбились насмерть.