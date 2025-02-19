Дмитров , Московская область, 19 февраля, 2025, 11:49 — ИА Регнум. В Московской области неизвестные напали на изобретателя ракетных двигателей Роскосмоса. Мужчина попал в больницу с переломами и травмами головы. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

9 февраля в полицию обратился 45-летний Артём Жиркин — инженер и изобретатель ракетных двигателей для госкорпорации «Роскосмос». Мужчина рассказал, что 1 января стал жертвой нападения в рабочем посёлке Икша Дмитровского городского округа недалеко от своего дома. После этого мужчину с телесными повреждениями доставили в больницу.

«У пациента были диагностированы перелом нижней стенки глазницы, перелом костей носа, ушибы и гематомы. Пострадавший пояснил, что был избит неизвестными», — рассказал собеседник агентства.

После нападения мужчина проходил лечение, а когда его состояние улучшилось, обратился в полицию с заявлением. Обидчиков изобретателя уже нашли, правоохранительные органы проводят следственные действия. Подробности расследования пока не разглашаются.

Артём Жиркин окончил Долгопрудненский авиационный техникум, а затем и Московский государственный технологический университет «Станкин». После этого Жиркин работал в АО «НПО «Лианозовский электромеханический завод» (НПО «ЛЭМЗ») — головном предприятии российского научно-производственного центра «Утёс-Радары». Жиркин занимается разработкой технологий для ракетно-космической отрасли. Среди его изобретений — ионные двигатели и ионно-оптическая система, а также устройство крепления ионного двигателя к космическому аппарату. А также усовершенствованные версии: ионный двигатель с устройством защиты от дугового разряда в межэлектродном зазоре ионно-оптической системы и ионный микродвигатель, разработанные для «Роскосмоса». Кроме того, Жиркин разработал патенты на катод плазменного ускорителя и устройство для компенсации тепловых расширений разрядной камеры плазменного двигателя.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве избили автора памятника героям Куликовской битвы, мужчина скончался. В отношении нападавших возбудили уголовное дело.