Москва, 19 февраля, 2025, 11:35 — ИА Регнум. Состоявшиеся в Эр-Рияде российско-американские переговоры стали очень важным шагом для урегулирования конфликта на Украине. Об этом 19 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Global Look Press

«Сделан очень важный шаг в сторону создания таких условий для выгодного мирного договора. Проявлена должная политическая воля с обеих сторон — я имею в виду в данном случае Россию и США», — заявил он на брифинге, говоря о прошедших в Саудовской Аравии переговорах.

Песков уточнил, что президент России Владимир Путин определит переговорщика по украинскому конфликту, когда США определят своего представителя для этого. Представитель Кремля также отметил, что возможность участия в этом переговорном процессе помощника президента РФ Владимира Мединского зависит от решения главы государства.

При этом Песков не стал высказывать предположений на тему того, кто может принять участие в этих переговорах от Украины, заявив, что об этом ещё рано говорить.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры, которые продолжались в течение 4,5 часа. Россию на них представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. От американской стороны в переговорах приняли участие госсекретарь Марко Рубио, помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы Белого дома по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Позднее в этот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала переговоры в Саудовской Аравии первым, но монументальным шагом к миру на Украине. Она добавила, что Вашингтон также поддерживает контакты с Киевом и Европой, потому что хочет знать мнение всех сторон этого конфликта.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 19 февраля заявила, что переговоры РФ и США в Эр-Рияде стали началом восстановления диалога между двумя странами и началом решения созданных предыдущей американской администрацией проблем.