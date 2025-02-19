Москва, 19 февраля, 2025, 11:32 — ИА Регнум. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться до конца февраля. Об этом 19 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Global Look Press

«[В конце февраля] может быть [встреча], а может и не быть», — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что на подготовку этой встречи потребуется время.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля состоялись телефонные переговоры Путина и Трампа. Обсуждались вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Также лидеры двух стран обсудили тему Украины, согласившись, что долгосрочное урегулирование украинского конфликта может быть достигнуто путем мирных переговоров. Президент России заявил о необходимости устранения первопричин этого конфликта. Путин пригласил Трампа посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по направлениям работы, представляющим взаимный интерес, в том числе по теме украинского урегулирования. Лидеры двух стран договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личных встреч.

В Эр-Рияде 18 февраля состоялись российско-американские переговоры, в ходе которых обсуждались темы восстановления отношений двух стран и урегулирования ситуации на Украине. Со стороны России в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны США — глава Госдепа Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по ближневосточному урегулированию Стивен Уиткофф.

Трамп 18 заявил, что встреча с Путиным может состояться до конца февраля.