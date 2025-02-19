Москва, 19 февраля, 2025, 11:38 — ИА Регнум. Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о возможном мирном урегулировании украинского конфликта противоречивы. Об этом 19 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Global Look Press

«Зеленский делает достаточно противоречивые заявления», — констатировал представитель Кремля, комментируя журналистам итоги переговоров России и США в Эр-Рияде.

При этом Песков подчеркнул, что власти России и Соединенных Штатов проявили политическую волю, теперь важна «политическая воля киевского режима».

Он подчеркнул, что решение о том, что последует сначала, выборы президента Украины или мирные переговоры, не могут принимать Россия или США.

«Никакого решения на этот счет, конечно же, не может быть принято в Москве и Вашингтоне. Есть определенный обмен мнениями на этот счет. Но дальше это не может заходить», — пояснил пресс-секретарь президента.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры между Россией и США, продолжавшиеся в течение 4,5 часа. На встрече стороны пришли к выводу, что втягивание Украины в НАТО было крупнейшей ошибкой администрации бывшего президента США Джо Байдена.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил после переговоров, что делегация РФ договорилась с американскими коллегами запустить в скором времени процесс урегулирования конфликта на Украине. Он добавил, что консультации по Украине планируется проводить на постоянной основе.

После завершения встречи двух делегаций Зеленский отменил свой визит в Саудовскую Аравию, сославшись на российско-американские переговоры. Он также заявил, что киевский режим не согласится на требования России и США, если те выдвинут украинской стороне ультиматум.

Эти заявления Зеленского разозлили президента США Дональда Трампа, написала британская газета The Guardian. Отмечается, что американский лидер усилил давление на главу киевского режима, чтобы тот провел выборы на Украине.

Так, Трамп вечером 18 февраля заявил, что разочарован недовольством Киева по поводу состоявшихся в Эр-Рияде переговоров. Он отметил, что у украинской стороны было три года на переговоры с РФ, однако этого так и не было сделано.

Глава Белого дома также поддержал необходимость проведения выборов президента Украины, уточнив, что Зеленский имеет низкий уровень поддержки населения страны. По словам Трампа, сейчас главу киевского режима поддерживает только около 4% украинцев.

Как сообщало ИА Регнум, срок полномочий Зеленского на посту главы государства истек 20 мая 2024 года. При этом он отказался признавать, что испытывает жажду власти.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Зеленский нелегитимен. В украинской конституции нет указаний о продлении полномочий президента, даже в условиях военного положения, отмечал он. На Украине есть только один легитимный орган власти — Верховная рада, полномочия которой в условиях военного положения могут быть продлены без выборов. При этом Путин добавил, что если первое лицо государства нелегитимно, то и все остальные органы теряют свою правомочность.

При этом Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам. Для этого Киев должен отказаться от планов войти в НАТО. Еще одним условием для переговоров является обязательный учет современных территориальных реалий.