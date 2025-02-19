Москва, 19 февраля, 2025, 11:31 — ИА Регнум. Отношениям России и США потребуется сначала реанимация, потом реставрация. Об этом 19 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«В восстановлении отношений с Соединенными Штатами сделан первый шаг, выводы озвучивать рано. Настрой деловой», — сказал представитель Кремля журналистам.

По его словам, за один день починить всё в отношениях двух государств невозможно, так как они находятся в плачевном состоянии. Песков добавил, что главной темой на треке взаимодействия российской и американской сторон стала реставрация связей. Предыдущая администрация президента США целенаправленно наносила им вред.

Для проведения «реанимационных мероприятий» дипломаты начнут работать в свете той договоренности, которой министр иностранных дел РФ Сергей Лавров достиг с госсекретарем США Марко Рубио, подчеркнул спикер Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля переговоры американской и российской сторон продлились 4,5 часа. Лавров отметил, что разговор с представителями США был очень полезным, стороны начали слушать и слышать друг друга. По его словам, обе делегации согласились с тем, что нужно делать всё, чтобы объединять усилия в геополитических сферах и экономических делах, а также не провоцировать конфликт.

Рубио после переговоров заявил, что завершение украинского конфликта откроет России и США путь к сотрудничеству в экономике и геополитике. Он подчеркнул, что санкции против России стали следствием украинского кризиса, и задача США — положить этому конец.