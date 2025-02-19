Москва, 19 февраля, 2025, 11:35 — ИА Регнум. Ущерб от действий кибермошенников в России в 2024 году достиг 200 млрд рублей, в том числе за счет взятых гражданами кредитов. Об этом 19 февраля сообщил заместитель главы МВД России Андрей Храпов.

Global Look Press

Отмечается, что показатель вырос на 36% по сравнению с 2023 годом. При этом число пострадавших осталось почти идентичным.

«Общее количество пострадавших от этого вида преступной деятельности: 2023 год — 448 тыс. 500, 2024 год — 448 тыс. 900, то есть практически идентично. Ущерб, который зафиксирован в статистике МВД: 2023 год — это было 147 млрд, в прошлом году — 200 млрд», — отметил Храпов на форуме «Кибербезопасность в финансах».

По его словам, фиксировался рост числа детей среди пострадавших от действий кибермошенников. Также на уловки попадались и молодые люди в возрасте 18-19 лет. Храпов добавил, что обычно детей заставляли выносить деньги, принадлежавшие родителям. У подростков мошенники находили в переписке и соцсетях компрометирующие вещи, после чего шантажировали их возможной оглаской, вымогая деньги.

Ранее, 17 февраля, Центробанк России составил портрет классической жертвы кибермошенников в 2024 году. Утверждалось, что это работающая женщина, проживающая в городе, со средним образованием и в возрасте от 25 до 44 лет. Также в прошлом году среди пострадавших незначительно выросла доля пожилых людей.

10 февраля вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что правительство провело анализ наиболее распространённых мошеннических схем и на основе этого разработало десятки мер по противодействию. В частности, кредитные организации, операторы связи, маркетплейсы будут обязаны внедрить опцию по авторизации на сайте через биометрическую систему. При этом использование данного способа будет добровольным.