Москва, 19 февраля, 2025, 12:08 — ИА Регнум. Американским компаниям будет сложно вернуться в Россию, потому что многие ниши уже заняты. Об этом 19 февраля заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Global Look Press

Он уточнил, что многие компании Соединенных Штатов могут вернуться в Россию уже в этом году.

«РФПИ ожидает возврат ряда американских компаний на российский рынок уже во II квартале 2025 года. Но процесс возвращения для американских компаний будет непростым, так как многие ниши уже заняты», — рассказал он ТАСС.

На переговорах между Россией и США в Эр-Рияде Дмитриев сообщил американской стороне, что общая сумма потерь компаний Соединенных Штатов от ухода из России составила 300 млрд долларов. Делегация США очень удивилась этим цифрам.

Дмитриев также заявил, что на переговорах стороны обсуждали вопрос санкций, введенных против РФ. Российская сторона указала на то, что ограничения сильнее всего ударили по американским компаниям. Пока диалог по этой теме находится в начальной стадии.

17 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ушедшие из России западные бренды могут на конкурентной основе вернуться на российский рынок. Он добавил, что им придется конкурировать с отечественными производителями.

18 февраля о своей готовности вернуться на российский рынок, если позволят обстоятельства, заявила испанская компания Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Bershka и Pull&Bear. Отмечается, что сотрудничество может осуществляться в рамках соглашения о франчайзинге.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 17 февраля было опубликовано исследование Kokoc Group, в котором прогнозируется скорое возвращение в РФ порядка 350 иностранных компаний. При этом им придется столкнуться с рядом сложностей, в том числе из-за изменения конъюнктуры российского рынка.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отметила, что западные компании потеряли огромные суммы денег, когда ушли из России. Сейчас им выгодно вернуться для восстановления своей инфраструктуры и прошлых объемов продаж.